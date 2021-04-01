Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию

После урегулирования антимонопольных обвинений в Южной Корее местное подразделение Apple будет всё же оштрафовано на $265 000 за то, что якобы препятствовало проведению расследования, пишет ресурс The Korea Herald.

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) утверждает, что Apple предприняла шаги, чтобы помешать её рейду с проверкой офисов в 2016 году. Как сообщается, Apple заблокировала доступ в интернет и отказалась предоставить соответствующую документацию.

The Korea Herald, не вдаваясь в подробности, сообщил также, что неназванный топ-менеджер Apple Korea физически пытался помешать проведению расследования в 2017 году. В связи с этим KFTC намерена, помимо штрафа, передать дело по Apple и этому сотруднику в прокуратуру в связи с препятствованием расследованию.

«Мы в полной мере сотрудничаем с KFTC, и ни Apple, ни кто-либо из наших сотрудников не сделали ничего предосудительного, — отметила Apple в заявлении для The Korea Herald. — Мы соблюдаем закон, где бы мы ни работали, и категорически не согласны с KFTC по этому делу. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться фактами с властями».

Расследование касалось обвинений Apple в том, что та перекладывала на местных операторов расходы за гарантийное обслуживание и за телевизионную рекламу. Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи в конечном итоге согласилась с тем, что Apple выплатит компенсации без признания своей вины.



