НБУ уточнил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны
Национальный банк обновил перечень валют, в которых раз в месяц устанавливается официальный курс гривны.
Национальный банк обновил перечень валют, к которым раз в месяц устанавливается официальный курс гривны. Об этом
Что изменил регулятор
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НБУ включил в этот перечень пакистанскую рупию, но исключил из него ганский седи и новый тайванский доллар.
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Нацбанк изменил периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату из ежедневной на ежемесячную.
Изменения, которые действуют с 31 марта 2021, произошли из-за изменения объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами.
Другие списки иностранных валют и банковских металлов остались без изменений.
Напомним
В апреле Нацбанк исключил филиппинский песо из перечня валют для установления официального курса, его публикация прекратилась с 1 мая 2020 года.