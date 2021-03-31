НБУ уточнил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк обновил перечень валют, в которых раз в месяц устанавливается официальный курс гривны.

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Национальный банк обновил перечень валют, к которым раз в месяц устанавливается официальный курс гривны. Об этом говорится в сообщении регулятора. Что изменил регулятор