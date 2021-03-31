НБУ уточнил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк обновил перечень валют, в которых раз в месяц устанавливается официальный курс гривны.

НБУ уточнил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны
Фото: freepik.com

Национальный банк обновил перечень валют, к которым раз в месяц устанавливается официальный курс гривны. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что изменил регулятор

  • НБУ включил в этот перечень пакистанскую рупию, но исключил из него ганский седи и новый тайванский доллар.

  • Нацбанк изменил периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату из ежедневной на ежемесячную.

Изменения, которые действуют с 31 марта 2021, произошли из-за изменения объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами.

Другие списки иностранных валют и банковских металлов остались без изменений.

Напомним

В апреле Нацбанк исключил филиппинский песо из перечня валют для установления официального курса, его публикация прекратилась с 1 мая 2020 года.

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