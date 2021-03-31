Зарплата 3,5 миллиона, Honda 2008 года и недостроенный дом. Рожкова показала свои доходы

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова задекларировала 3,566 млн гривен зарплаты за 2020 год. Об этом с видетельствует ее годовая декларация за 2020 год.

Фото: ukrinform.ua

Доходы

Общая сумма дохода, который Рожкова указа в декларации составила 3,7 млн грн. Сюда входит:

3,566 млн грн — зарплата в Нацбанке;

105,5 тыс. грн — пенсионные взносы в Корпоративный негосударственный пенсионный фонд Нацбанка;

68,5 тыс. грн — инвестиционная прибыль от Корпоративного негосударственного пенсионного фонда Нацбанка;

2,6 тыс. грн — проценты по вкладу в Ощадбанке.

Счета в банках

У Рожковой открыты 3 банковских счета: в Платинум Банке лежит 182 гривны и $1,575 тыс; в Ощадбанке — 743,440 тыс. гривен, в банке «Кредит Днепр» — $1,7 тыс.

В Корпоративном негосударственном пенсионном фонде (КНПФ) НБУ находится 695,155 тыс. гривен. Также Рожкова задекларировала наличными $250 тыс. и 17 тыс. евро.

Ценное имущество

В декларации Рожкова указала, что владеет часами OMEGA стоимостью 228 тыс. гривен (приобретены в 2016 году), Antoine Preziuso (стоимость не указана, приобретены в 2016 году), Chopard стоимостью 145 тыс. гривен (приобретены в 2017), Ulysse Nardin стоимостью 260 тыс. гривен (приобретены в 2018), HYSEK за 170 тыс. гривен (приобретены в 2019).

Недвижимость

Рожкова владеет 2 земельными участками (1 кв. м и 1?193 кв. м), квартирой (99,5 кв. м) в Киеве , двумя дачными домами (87,7 кв. м и 121,2 кв. м), а также домом площадью 121,2 кв. м (местонахождения не указано) и гаражом площадью 19,8 кв. м.

Замглавы НБУ задекларировала недостроенный дом в Мархаловке Васильковского района Киевской области площадью 299 кв. м.

Автопарк

Первый замглавы НБУ владеет автомобилем Honda CRV 2008 года выпуска.