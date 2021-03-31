Зарплата 3,5 миллиона, Honda 2008 года и недостроенный дом. Рожкова показала свои доходы

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова задекларировала 3,566 млн гривен зарплаты за 2020 год. Об этом свидетельствует ее годовая декларация за 2020 год.

Зарплата 3,5 миллиона, Honda 2008 года и недостроенный дом. Рожкова показала свои доходы
Фото: ukrinform.ua

Доходы

Общая сумма дохода, который Рожкова указа в декларации составила 3,7 млн грн. Сюда входит:

  • 3,566 млн грн — зарплата в Нацбанке;
  • 105,5 тыс. грн — пенсионные взносы в Корпоративный негосударственный пенсионный фонд Нацбанка;
  • 68,5 тыс. грн — инвестиционная прибыль от Корпоративного негосударственного пенсионного фонда Нацбанка;
  • 2,6 тыс. грн — проценты по вкладу в Ощадбанке.

Счета в банках

У Рожковой открыты 3 банковских счета: в Платинум Банке лежит 182 гривны и $1,575 тыс; в Ощадбанке — 743,440 тыс. гривен, в банке «Кредит Днепр» — $1,7 тыс.

В Корпоративном негосударственном пенсионном фонде (КНПФ) НБУ находится 695,155 тыс. гривен. Также Рожкова задекларировала наличными $250 тыс. и 17 тыс. евро.

Ценное имущество

В декларации Рожкова указала, что владеет часами OMEGA стоимостью 228 тыс. гривен (приобретены в 2016 году), Antoine Preziuso (стоимость не указана, приобретены в 2016 году), Chopard стоимостью 145 тыс. гривен (приобретены в 2017), Ulysse Nardin стоимостью 260 тыс. гривен (приобретены в 2018), HYSEK за 170 тыс. гривен (приобретены в 2019).

Недвижимость

Рожкова владеет 2 земельными участками (1 кв. м и 1?193 кв. м), квартирой (99,5 кв. м) в Киеве, двумя дачными домами (87,7 кв. м и 121,2 кв. м), а также домом площадью 121,2 кв. м (местонахождения не указано) и гаражом площадью 19,8 кв. м.

Замглавы НБУ задекларировала недостроенный дом в Мархаловке Васильковского района Киевской области площадью 299 кв. м.

Автопарк

Первый замглавы НБУ владеет автомобилем Honda CRV 2008 года выпуска.

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