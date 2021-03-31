В Британии возмутились, что подводные лодки строятся только из импортной стали

В Британии возмутились, что подводные лодки строятся только из импортной стали

Британское металлургическое лобби возмущено тем, что отечественные подводные лодки строят исключительно из импортной стали

Первая из четырех новых британских подводных лодок класса дредноут выйдет из верфи Барроу-ин-Фернесс где-то в 2030-х годах. Субмарина строится компанией BAE Systems с бюджетом в 31 млрд фунтов стерлингов, при этом сталь, из которой будет сделана подлодка, будет чьей угодно, только не британской.

Торговая организация UK Steel призвала правительство Великобритании отреагировать на ситуацию в Liberty Steel, убедившись, как минимум в том, что в финансируемых налогоплательщиками инфраструктурных и других проектах используется британская сталь.

"Министры правительства постоянно обсуждали вопросы государственных закупок стали, но на сегодняшний день это не привело к практическим действиям или твердым обязательствам", - сказал генеральный директор UK Steel Гарет Стэйс.

Он призвал к политике, которая делает ставку на сталь из британских источников, а также к целевым показателям содержания отечественной стали в Великобритании в таких проектах, как HS2.

По его словам, решения о закупках "почти полностью" передавались на аутсорсинг частным подрядчикам, без каких-либо указаний на цели правительства, такие как выгода для сталелитейного сектора Великобритании и экономики в целом.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
ПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков ИзраиляПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков Израиля
Блок рекламы


Похожие новости
Три частных производителя стали в Индии хотят купить госкомпаниюТри частных производителя стали в Индии хотят купить госкомпанию
В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%
Индия успешно наращивает экспорт сталиИндия успешно наращивает экспорт стали
США нарастили импорт стали на 35%США нарастили импорт стали на 35%
Власти Великобритании отказали в помощи Liberty SteelВласти Великобритании отказали в помощи Liberty Steel
В январе-феврале США сократили импорт стали на 7,5%В январе-феврале США сократили импорт стали на 7,5%
Только каждый третий заемщик monobank успевает погасить долг в рамках льготного периодаТолько каждый третий заемщик monobank успевает погасить долг в рамках льготного периода
Джонсон лично пообещал закупать у Liberty Steel больше сталиДжонсон лично пообещал закупать у Liberty Steel больше стали
По итогам января-февраля Украина на 12 месте среди мировых производителей сталиПо итогам января-февраля Украина на 12 месте среди мировых производителей стали
Мировому рынку нержавеющей стали предрекают рост объемов до 163 млрд долл.Мировому рынку нержавеющей стали предрекают рост объемов до 163 млрд долл.
Последние новости
Подгружаем последние новости