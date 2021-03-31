Нацбанк изменил условия лицензирования для небанков

Национальный банк утвердил временные лицензионные условия для небанковских финансовых учреждений и лизингодателей.

Национальный банк утвердил временные лицензионные условия для небанковских финансовых учреждений и лизингодателей. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Принятый документ определяет требования, которым необходимо соответствовать, чтобы получить лицензию и право предоставлять финансовые услуги, требования к осуществлению деятельности, перечень документов, которые необходимо подать для получения лицензии, а также порядок отзыва (аннулирования) лицензии.

Лицензионные условия

заявители получат право подавать документы регулятору не только в бумажном виде, но и в электронной форме;

определен порядок отзыва (аннулирования) лицензии по собственному желанию учреждения;

отменено требование подавать финансовую отчетность для получения лицензии лицам, которые намерены осуществлять деятельность лизингодателя;

предусмотрено требование для небанковских финучреждений подавать ежегодный аудиторский отчет по результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности.

Лицензионные условия утверждены постановлением НБУ от 30 марта 2021, которое вступает в силу с 31 марта 2021 года.

Документ фактически не меняет подходы к лицензированию небанковских учреждений, которые были введены предыдущим регулятором. А лицензии, выданные еще Нацкомфинуслуг, продолжают действовать и после вступления в силу этого документа.