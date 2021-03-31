Правительство установило механизм индексации алиментов

Также Кабмин уточнил положение для индексации других выплат.

Правительство установило механизм индексации алиментов
Фото: GOBankingRates

Кабинет министров установил механизм начисления размера алиментов, определенного судом в случае их взыскания государственным, частным исполнителем, в частности - проведения индексации со следующего года после определения размера алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Кроме того, были уточнены отдельные положения Порядка проведения индексации денежных доходов для денежного обеспечения военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, должностных лиц таможенной службы; а также - денежных доходов в случае их повышения не с 1 числа месяца, пропорционально времени, отработанному до и после повышения доходов.

"Постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения" разработано с целью приведения указанного Порядка в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве" относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме"", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года Верховная Рада обязала плательщиков алиментов проводить индексацию выплат.

По данным Минюста, по состоянию на ноябрь 2020 года должники уплатили алиментов на 5 млрд гривен за 10 месяцев.

В 2019 году с должников было взыскано 6,7 млрд грн, в 2018-м - 4,6 млрд грн алиментных платежей.

Закон об усилении ответственности за неуплату алиментов вступил в силу 6 февраля 2018 года. Согласно ему лица, имеющие задолженность по алиментам за полгода, могут быть ограничены в выезде за границу, праве вождения авто, пользовании оружием. Закон предусматривает и "общественно полезные работы".

В 2019 году Рада проголосовала за законопроект об очередном ужесточении ответственности за неуплату алиментов. Внесенные в законодательство изменения устанавливают размеры штрафов: 20% от суммы задолженности, если она превысила сумму необходимых платежей за один год, 30% - за два года, 50% - за три года и более. Отдельно прописана ответственность за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, редкими, тяжелыми или онкологическими заболеваниями или требующего паллиативной помощи в течение более чем трех месяцев. За это отца или мать могут приговорить к общественно полезным работам - от 120 до 240 часов.

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