МВФ хочет повышения цены электроэнергии для Украины вдвое – эксперт

МВФ хочет повышения цены электроэнергии для Украины вдвое – эксперт

МВФ хочет повысить тариф на электроэнергию для населения до 3,2 грн за киловатт. Об этом член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук написал в своем Facebook.

"МВФ хочет 3 гривны за киловатт. Вместо 1,68 грн должно быть 2,5 грн за киловатт. А на начало 2022 года каждый украинец должен нести в кассу МВФ (а это тождественно бюджету Украины) – 3,2 грн за киловатт. Этакие реформы. Такую цену на электроэнергию для населения хочет МВФ", - сказано в сообщении.

Ю.Корольчук написал, что МВФ почти три месяца думал и наконец решил, что снижение цены на газ для населения в январе не было рыночным шагом.

По мнению эксперта, в интервью представителя МВФ Йосты Люнгмана "чувствовалась некая пассивность и такое задумчивое философское жизненное несогласие с решением правительства". Более того Й.Люнгман даже не осмелился и пальцем тронуть "Нафтогаз Украины", который и нарушил правила рынка газа и снизил цены на газ.

"Однако если с газом ситуация уже понятна – цена на газ в целом не будет ниже 8000 гривен – то с электроэнергией не все так просто. Ведь Украина и так уже нарушила все свои договоренности с МВФ относительно повышения тарифов на электроэнергию. Если бы не коронавирус, то украинцы имели бы "счастье" почувствовать повышение тарифов на электроэнергию еще весной прошлого года. И если по газу Йоста Люнгман особого ничего не сказал, то по электроэнергии сигнал понятен: повышение не просто должно произойти, оно должно быть радикальным! И всяческие способы отложения повышения не пройдут. Более того, МВФ четко говорит: нужно забирать деньги у населения", - утверждает эксперт.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
ПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков ИзраиляПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков Израиля
Блок рекламы


Похожие новости
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021-мВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021-м
Чешские политики против повышения учетной ставки со стороны центробанкаЧешские политики против повышения учетной ставки со стороны центробанка
ArcelorMittal еще раз подняла цены на рулонный прокат для ЕвропыArcelorMittal еще раз подняла цены на рулонный прокат для Европы
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
АМКУ попросил заправки снизить цены на бензин и газАМКУ попросил заправки снизить цены на бензин и газ
Высокие цены на железную руду сохранятся во втором кварталеВысокие цены на железную руду сохранятся во втором квартале
"Укрпочта" заказала рекордные для Украины 1860 автомобилей за 1,3 миллиарда гривен"Укрпочта" заказала рекордные для Украины 1860 автомобилей за 1,3 миллиарда гривен
Цены на нефть снова упали. Нефтетрейдеры переоценили происшествие с танкером в Суэцком каналеЦены на нефть снова упали. Нефтетрейдеры переоценили происшествие с танкером в Суэцком канале
Кабмин решил не повышать стоимость электроэнергии с 1 апреляКабмин решил не повышать стоимость электроэнергии с 1 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости