США не планируют предоставлять Украине новые кредитные гарантии

Минфин надеялся, что сможет с их помощью рефинансировать бонды на $ 1 млрд.

Соединенные Штаты Америки больше не планируют предоставлять Украине кредитные гарантии.

Об этом сказала экономический советник посольства США в Украине Меган Боулдин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Новая администрация изучает много способов, как может расширить поддержку Украины, но Соединенные Штаты не предоставляют такого вида гарантии уже несколько лет", - сказала она.

Боулдин отметила, что Украина продолжает иметь доступ к значительным объемам недорогого финансирования с помощью своих соглашений с МВФ , Всемирным банком и ЕС .

"Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали по антикоррупционным учреждениям, судебной власти, энергетическому сектору, земельной реформе, бюджету и центральному банку", - подчеркнула она.

Напомним, в 2014-2016 годах Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии. В 2014 году разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд під 1,844% годовых, в 2015 - $1 млрд под1,847% годовых, в 2016 - на $1 млрд под 1,471%.

Первые два выпуска облигаций уже погашены.