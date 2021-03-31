Крупнейший завод Японии Nippon Steel начал разработку гигантской электродуговой печи

Крупнейший завод Японии Nippon Steel начал разработку гигантской электродуговой печи

Крупнейший сталелитейный завод Японии Nippon Steel начал разработку гигантской электродуговой печи (ЭДП) и планирует расширить использование водорода в сталеплавильном производстве в ближайшие годы в рамках усилий по декарбонизации с целью достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году.

Nippon Steel представила план действий по обезуглероживанию сталеплавильных производств за счет внедрения различных технологических инноваций, включая улавливание, утилизацию и хранение углерода. До 2030 года компания планирует сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 30% по сравнению с уровнем 2013 года.

Nippon Steel рассматривает возможность объединения использования лома и железа прямого восстановления, полученного с применением водорода, в качестве сырья для гигантской ЭДП, которая будет работать на "зеленой" электроэнергии для сокращения выбросов CO2.

На сегодня самая большая электродуговая печь работает на заводе Tokyo Steel в японском городе Тахаре с производственной мощностью 2,5 млн тонн в год по сравнению с ЭДП средней производительности в 700 тыс. тонн в год.

Сталелитейная промышленность является крупнейшим источником выбросов CO2, на нее приходится около 14% общих выбросов Японии.

Основная часть выбросов CO2 приходится на производство стали на доменных печах. Nippon Steel консолидирует свое сталеплавильное производство на внутреннем рынке, стремясь к апрелю 2025 года сократить свои производственные мощности до 40 миллионов тонн в год на 10 доменных печей.

Nippon Steel также планирует ускорить разработку процесса производства стали с прямым водородным восстановлением для коммерциализации до 2050 года. Крупные мировые сталелитейные предприятия, включая ArcelorMittal, также работают над развитием водородного процесса, но высокие затраты подрывают такие усилия, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Nippon Steel и конкурирующие сталелитейные заводы JFE Steel и Kobe Steel сотрудничают с 2008 года с целью разработки технологии сокращения выбросов CO2 за счет снижения содержания водорода в доменных печах. Они нацелены на коммерциализацию технологии к 2030 году, одновременно работая над дальнейшим увеличением темпа снижения содержания водорода в доменных печах в перспективе до 2050 года.

Сталелитейная промышленность Японии обратилась к правительству с просьбой о финансовой помощи и поддержке усилий по декарбонизации. Правительство Японии ранее прогнозировало, что к 2050 году потребность страны в водороде может составить 20 млн тонн в год, в том числе 7 млн тонн в год будет использоваться для производства стали.

МинПром по материалам Металлургпром

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