Украина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагу

Кабинет министров на заседании в понедельник, 29 марта, расширил список роSSийских товаров, которые запрещено импортировать в Украину.

Об этом сообщается в распоряжении №269 от 29 марта.

Соответствующие изменения в постановление №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РоSSийской Федерации" от 30 декабря 2015 года вступят в силу через 10 дней со дня опубликования, то есть в первой декаде апреля.

В список попали:

пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи)

подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;

моющие и поверхностно-активные средства - активные средства, расфасованные для розничной продажи;

моющие средства и средства;

газетная бумага и другие виды бумаги и картона;

туалетная бумага;

носовые платки и косметические салфетки

полотенца для рук;

скатерти и салфетки

ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги и картона;

проволока из легированных сталей;

инструменты для бурения скальных пород или грунтов;

железнодорожные тележки, оси и колеса.

Напомним, что в 2020 году больше всего товаров Украина импортировала из Китая (на 8,3 млрд долларов) и Германии (5,1 млрд долларов). РоSSия - на третьем месте с показателем 4,6 млрд долларов.