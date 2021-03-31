Новостей.COM ⇒
2021-03-31
Украина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагу
Эмбарго вступит в силу в начале апреля.
Кабинет министров на заседании в понедельник, 29 марта, расширил список роSSийских товаров, которые запрещено импортировать в Украину.
Об этом сообщается в распоряжении №269 от 29 марта.
Соответствующие изменения в постановление №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РоSSийской Федерации" от 30 декабря 2015 года вступят в силу через 10 дней со дня опубликования, то есть в первой декаде апреля.
В список попали:
- пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи)
- подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;
- моющие и поверхностно-активные средства - активные средства, расфасованные для розничной продажи;
- моющие средства и средства;
- газетная бумага и другие виды бумаги и картона;
- туалетная бумага;
- носовые платки и косметические салфетки
- полотенца для рук;
- скатерти и салфетки
- ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги и картона;
- проволока из легированных сталей;
- инструменты для бурения скальных пород или грунтов;
- железнодорожные тележки, оси и колеса.
Напомним, что в 2020 году больше всего товаров Украина импортировала из Китая (на 8,3 млрд долларов) и Германии (5,1 млрд долларов). РоSSия - на третьем месте с показателем 4,6 млрд долларов.