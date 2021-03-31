Украина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагу

Эмбарго вступит в силу в начале апреля.

Украина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагу

Кабинет министров на заседании в понедельник, 29 марта, расширил список роSSийских товаров, которые запрещено импортировать в Украину.

Об этом сообщается в распоряжении №269 от 29 марта.

Соответствующие изменения в постановление №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РоSSийской Федерации" от 30 декабря 2015 года вступят в силу через 10 дней со дня опубликования, то есть в первой декаде апреля.

В список попали:

  • пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи)
  • подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;
  • моющие и поверхностно-активные средства - активные средства, расфасованные для розничной продажи;
  • моющие средства и средства;
  • газетная бумага и другие виды бумаги и картона;
  • туалетная бумага;
  • носовые платки и косметические салфетки
  • полотенца для рук;
  • скатерти и салфетки
  • ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги и картона;
  • проволока из легированных сталей;
  • инструменты для бурения скальных пород или грунтов;
  • железнодорожные тележки, оси и колеса.

Напомним, что в 2020 году больше всего товаров Украина импортировала из Китая (на 8,3 млрд долларов) и Германии (5,1 млрд долларов). РоSSия - на третьем месте с показателем 4,6 млрд долларов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
ПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков ИзраиляПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков Израиля
Блок рекламы


Похожие новости
Украина на аукционах ОВГЗ привлек в госбюджет 8,87 млрд гривеньУкраина на аукционах ОВГЗ привлек в госбюджет 8,87 млрд гривень
Украина закупила в марте на 10% больше СПГУкраина закупила в марте на 10% больше СПГ
Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.
Украина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерствоУкраина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерство
Украина сократила госдолг на 5,3 млрд грнУкраина сократила госдолг на 5,3 млрд грн
Нацкомиссия запретила "Укрпочте" повышать тарифыНацкомиссия запретила "Укрпочте" повышать тарифы
По итогам января-февраля Украина на 12 месте среди мировых производителей сталиПо итогам января-февраля Украина на 12 месте среди мировых производителей стали
Украина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГУкраина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГ
СБУ заблокировала масштабную схему завладения средствами граждан ЕССБУ заблокировала масштабную схему завладения средствами граждан ЕС
ExxonMobil прогнозируют дальнейший рост цен на базовое масло во всем миреExxonMobil прогнозируют дальнейший рост цен на базовое масло во всем мире
Последние новости
Подгружаем последние новости