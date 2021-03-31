"Нафтогаз" начнет добычу газа на Закарпатье

"Нафтогаз" совместно с польской компанией PGNiG собирается добывать газ на Западной Украине. Изначально планируется изучить возможности для совместной разведки новых площадей на территориях по соседству с Польшей, в частности, на Берестянском участке.

“Нафтогаз“ запустит добычу газа на Закарпатье

"Мы особенно заинтересованы в развитии добычи газа в Западной Украине. Этот регион граничит с зоной нашей деятельности в Польше, и наши исследования свидетельствуют о его перспективности", – рассказал вице-президент PGNiG SA Роберт Перковский.

Компания PGNiG имеет успешный опыт открытия месторождений и добычи газа в Польше, в том числе в регионе Карпат. Планируется исследовать все близлежащие к польской границе участки и найти там новые месторождения газа.

Кроме того, "Нафтогаз" начал реализацию стратегических проектов по наращиванию ресурсной базы в пределах Черноморского шельфа и Юзовской площади. В начале 2021 года "Нафтогаз" запустил первое месторождение газа плотных пород на Харьковщине из Святогорского месторождения. Там было установлено 26 км газопровода и подключено три скважины.

“Нафтогаз“ запустит добычу газа на Закарпатье

"Нафтогаз" в ноябре 2020 получил право на добычу газа на девяти площадях Черноморского шельфа вне конкурса. В планах у компании провести 3D-сейсмическое исследование территории, а затем искать инвесторов.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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