В 2020 году индийские металлурги сократили выпуск нержавейки на 19%

В 2020 году индийские металлурги сократили выпуск нержавейки на 19%

По итогам 2020 года индийские металлургические предприятия выплавили 3,17 млн. тонн нержавеющей стали, что позволило стране сохранить второе место в рейтинге крупнейших мировых производителей.

Снижение объёмов в годовом соотношении - 19%, сообщает Steel Guru со ссылкой на данные Indian Stainless Steel Development Association.

Производство продукции из нержавеющей стали за 2020 год составило в Индии 3,93 млн. тонн.

Согласно статистике International Stainless Steel Forum, в течение прошлого года общемировые показатели по выплавке нержавеющей стали снизились на 2,5% до 50,9 млн. тонн. На долю Китая пришлось около 30 млн. тонн, рост к 2019 - 2,5%. Остальные регионы, включая Европу, США и Азию, показали снижение.


МинПром по материалам МеталлСервис

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