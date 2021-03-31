Европа вводит пошлины на китайский алюминий

Европейская комиссия объявила о введении 5-летних антидемпинговых пошлин на импорт алюминиевой экструзии в виде профилей, прутков и труб, произведённой металлургическими предприятиями Китая. Размер пошлин находится в диапазоне 21,2-32,1%.



"Комиссия начала расследование 14 февраля 2020 года на основании жалобы, поданной European Aluminium от имени производителей, на долю которых приходится более 50% от общего объёма производства в ЕС . Расследование показало, что недобросовестная торговая практика (демпинг) китайских экспортёров нанесла значительный ущерб промышленности ЕС , и что меры по борьбе с такой практикой необходимы", - говорится в уведомлении.



Предварительные антидемпинговые пошлины были введены в октябре 2020 года. Их диапазон - от 30,4% до 48%. Теперь для Guangdong Haomei New Materials и Guangdong King Metal Light Alloy Technology размер пошлины составляет 21,2%, для Press Metal International - 25%, для сотрудничающих производителей КНР - 22,1%, для всех остальных - 32,1%.