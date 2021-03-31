Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021-м

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,8%, тогда как в начале января банк оценивал перспективы восстановления в 3%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно мартовскому экономическому обзору ВБ, для региона Европы и Центральной Азии прогноз роста ВВП в 2022 году ухудшен до 3% против 3,1% в январском прогнозе.

Умеренное восстановление экономики Украины в 2021 году во Всемирном банке объясняют высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против COVID-19 и экономической политикой по привлечению инвестиций и обеспечению макроэкономической стабильности.

В то же время сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды, отметили в ВБ.

Как сообщалось, Международный валютный фонд скорректировал в сторону улучшения прогноз роста мировой экономики на 2021 и 2022 годы. Новые оценки будут включены в очередной обзор состояния мировой экономики, который выйдет на следующей неделе.