Роснефть решила не поставлять в апреле дизтопливо в Украину

Роснефть решила не поставлять в апреле дизтопливо в Украину

Поставок в Украину дизельного топлива и сжиженного газа производства заводов "Роснефти" в апреле не будет. Об этом enkorr сообщили участники рынка.

"Сначала Coral (Coral Energy – новый трейдер по поставкам продукции «Роснефти» в Украину, прим. enkorr) говорил о переносе поставок на вторую половину апреля, а сегодня сообщил об отсутствии номинаций на апрель", – заявил собеседник enkorr на условиях анонимности.

Также неизвестно, удастся ли возобновить поставки в мае.

"Говорят, такова позиция "Роснефти", ясности пока нет, не факт, что импорт возобновится в мае", – говорит источник.

Получить комментарий у Coral Energy пока не удалось.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что отсутствие поставок "Роснефти" вызовет серьезную напряженность на рынке, которая начнет чувствоваться уже в первой декаде апреля, особенно по сжиженному газу, запасы которого невелики.

"Поставки "Роснефти" занимают 22% в балансе рынка дизтоплива и сжиженного газа. В первом квартале прошлого года рынок лихорадило из-за снижения белорусских поставок дизтоплива, когда выпало примерно 10% баланса. Трейдерам необходимо срочно искать альтернативные источники импорта", – заявил Сергей Куюн.

По его словам, ситуация осложняется тем, что на прошлой неделе неожиданно остановился Новополоцкий НПЗ в Беларуси, а в мае намечен плановый капитальный ремонт Мозырского НПЗ – ключевого белорусского поставщика нефтепродуктов в Украину.

"Из-за погодных условий активная фаза сельхозработ в этом году сместится на вторую половину апреля – первую половину мая, что совпадает с периодом неопределенности с ресурсным наполнением. Правительству стоит уделить внимание теме обеспечения топливом", – говорит С.Куюн.

Как сообщал enkorr, вследствие давления украинских силовиков швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. принял решение прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил в Украину 1,74 млн. т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа. Новым трейдером стал Coral Energy, о чем неофициально сообщил представитель компании. Между тем другие источники enkorr сообщают, что процедура отбора нового трейдера еще не завершена.


МинПром по материалам enkorr

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