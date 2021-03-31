Три частных производителя стали в Индии хотят купить госкомпанию

Как сообщают индийские СМИ , все три ведущих частных производителя стали в стране - Tata Steel, JSW Steel и AM/NS India — проявили интерес к приобретению государственной компании Neelachal Ispat Nigam Ltd (NINL), выставленной на приватизацию в начале 2020 г.



Все эти компании, а также несколько других, которых власти не называют, вышли во второй этап конкурса. Хотя вначале правительство собиралось продать 93,7% акций NINL, сообщается, что частным инвесторам может быть предложен весь 100%-й пакет.



Завод NINL в штате Одиша был построен в две очереди. В 2002 г. в эксплуатацию была введена доменная печь мощностью 1,1 млн. т в год в комплекте с аглофабрикой, коксовой батареей, электростанцией и другими объектами. В 2014 г. был построен сталеплавильный комплекс в составе МНЛЗ на 900 тыс. т в год и установки печь-ковш. В состав компании входит и железорудный ГОК, запасы месторождения оцениваются в 90,9 млн. т.



В настоящее время предприятие выпускает товарную заготовку, а также продает излишки чугуна. Его крупнейшими акционерами являются государственные железорудные компании MMTC (49,78%) и NMDC (10,10%).



