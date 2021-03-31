"Укрпочта" повысила тарифы на доставку пенсий

"Укрпочта" потребовала повысить тариф на доставку пенсий с 60 до 100 грн. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 31 марта. Как известно, средняя цена доставки одной пенсии с 2004 по 2021 год выросла с 3,12 грн до 60 грн, а это больше чем в 20 раз.

“Укрпочта“ повысила тарифы на доставку пенсий в 20 раз

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, договор между Пенсионным фондом и "Укрпочтой" будет подписан 31 марта. Лазебная также пообещала перевести как можно больше пенсионеров на обслуживание в банки. Это может произойти уже с 1 сентября 2021 года. Нововведение коснется всех пенсионеров, кроме инвалидов первой группы, и тем, кому больше 80 лет.

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что компании придется сократить более 10 тысяч почтальонов, которые разносят пенсии, когда Кабмин примет постановление о переводе пенсий на карту.

“Укрпочта“ повысила тарифы на доставку пенсий в 20 раз

"Сейчас просто в очередной раз "Укрпочта" поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 млн человек. Но только через ультиматумы решать этот вопрос нельзя. Часть из этих людей я могу попросить: давайте мы вас переведем на банковскую карточку, объяснить ее преимущества. Но полтора миллиона из них - маломобильные и жители сел, где нет банков, что делать с ними? Надо договариваться, искать компромисс", – добавила министр Лазебная.

Как известно, "Укрпочта" не будет повышать тарифы на почтовые услуги, такие как отправка писем и посылок.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" уволила начальника отделения Пирятинского района, который воровал деньги местных граждан за коммунальные платежи.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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