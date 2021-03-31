Вьетнамская Hoa Phat направит 3,67 млрд долл. на расширение выпуска проката
Вьетнамская металлургическая компания Hoa Phat Group приняла окончательное инвестиционное решение по проекту строительства второй очереди меткомбината Hoa Phat Dung Quat Steel в центральной части страны.
Строительство первой очереди предприятия, в состав которого входят четыре доменные печи совокупной мощностью 4 млн т в год и литейно-прокатные комплексы по выпуску сортового и листового проката, было завершено в начале 2021 г.
Стоимость нового проекта оценивается в 85 трлн. донгов (3,67 млрд долл.). Компания рассчитывает получить все необходимые разрешения к началу 2022 г. и запустить вторую очередь меткомбината в 2025 г.
Новые мощности по производству стальной продукции составят 5,6 млн т в год. Из них 4,6 млн т будет представлено листовым прокатом и 1 млн. т — катанкой и качественным сортом.