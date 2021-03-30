Украина на аукционах ОВГЗ привлек в госбюджет 8,87 млрд гривень

Наибольшим спросом пользовались 1-летние гривневые облигации, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 2,62 млрд грн.

Министерство финансов предложило инвесторам четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и два выпуска в иностранной валюте на аукционах ОВГЗ - облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года и 2 года, в долларах США - 1 год и 2 года.

"Наибольшим спросом пользовались 1-летние гривневые облигации, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 2,62 млрд грн. От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 4,5 млрд гривень. Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 7,98%, 1-летних - 10,74%, 1,5-летних - 11,10%, а 2-летних - 11,80%", - говорится в сообщении.

В свою очередь от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $156,4 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ номинированных в долларах США составила 3,7%, а по 2-летним - 3,9%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 8,87 млрд грн.

Напомним, за декабрь Министерство финансов Украины смогло привлечь более 73 млрд грн на аукционах ОВГЗ - облигаций внутреннего государственного займа.