Большая приватизация: в Фонде госимущества рассказали, какие объекты уйдут с молотка первыми и когда

После завершения подготовки советниками все параметры аукциона - стартовую цену, условия приватизации - должен утвердить КМУ

Большая приватизация: в Фонде госимущества рассказали, какие объекты уйдут с молотка первыми и когда
Фото: espreso.tv

Стандартная процедура подготовки объекта большой приватизации может длиться около года. Первые аукционы большой приватизации должны состояться уже летом.

Об этом LB.UA сообщили в Фонде госимущества.

Отмечается, что наиболее готовы к продаже "Объединенная горно-химическая компания", "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик"), а также Президент-Отель.

"Что касается облэнерго, то сейчас мы готовимся к отбору инвестиционных советников, которые будут готовить предприятия к приватизации: проводить аудиты, собирать информацию, искать потенциальных инвесторов и тому подобное. В целом стандартная процедура подготовки объекта большой приватизации занимает 11-12 месяцев. После завершения подготовки советниками все параметры аукциона - стартовая цена, условия приватизации - должен утвердить КМУ", - говорится в сообщении.

Большая приватизация началась в 2018 году. Перечень объектов для приватизации утверждается правительством на каждый год. В августе Кабинет Министров передал в Фонд госимущества почти 200 объектов государственной собственности, что позволит начать процесс их приватизации.

Сегодня, 30 марта, Верховная Рада разблокировала проведение аукционов большой приватизации, которые были запрещены с сентября и до конца карантина.

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