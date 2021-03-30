Золото дешевеет. Причина — рост доходности облигаций в США

Цены на золото снизились по мере укрепления доллара из-за роста доходности казначейских облигаций США и на фоне ожиданий улучшения экономических перспектив благодаря более быстрым темпам вакцинации. Об этом пишет РБК.

Фото: quote.rbc.ru

Как проходили торги

Спотовая цена на золото снизилась на 0,96%, до $1695,5 за тройскую унцию. В ходе сессии драгметалл падал до минимума с 9 марта.

«Золото находится под давлением, поскольку инвесторы ожидают сильного восстановления экономики в США благодаря темпам вакцинации и поскольку стимулирующие меры приводят к росту настроений инвесторов и доходности облигаций в США до новых максимумов в течение года», — сказал Фавад Разакзада из ThinkMarkets.

Инвесторы вкладывают больше денег в рисковые рынки акций, чем в золото, добавил Разакзада.

Палладий подорожал на 0,94%, до $2552,32 за унцию, после падения на 5,5% в ходе предыдущей сессии.

Серебро снизилось на 0,89%, до $24,45 за унцию. Цена на платину подросла на 0,08%, до $1176,4.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с начала января иридий вырос в цене на 131%, тогда как биткоин — на 85%.