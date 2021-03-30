PayPal разрешила пользователям расплачиваться криптовалютой

С 30 марта клиенты PayPal из США смогут использовать криптовалюту для оплаты. Пользователи, которые держат на своих кошельках биткоины, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, смогут конвертировать их в фиатные валюты в момент покупки. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

PayPal разрешила пользователям расплачиваться криптовалютой
Фото: epravda.com.ua

Доступ сервиса

В ближайшие месяцы сервис станет доступен во всех 29 млн торговых точек, которые работают с платежной системой.

«Это первый случай, когда вы может беспрепятственно использовать криптовалюту, как кредитную или дебетовую карту в своем кошельке PayPal» — сказал президент компании Дэн Шульман.

Предыстория

В ноябре 2020 года PayPal открыла доступ к криптовалютам клиентам из США. Они могут покупать, держать и продавать цифровые деньги напрямую через сервис. Тогда же компания анонсировала возможность расплачиваться криптовалютой в торговых точках.

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