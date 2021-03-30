Латвийская авиакомпания начала продавать авиабилеты за криптовалюту

Латвийская авиакомпания AS Air Baltic Corporation добавила возможность покупки билетов за Dogecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. Теперь в общей сложности компания принимает к оплате восемь криптовалют, включая биткоин и 4 стейблкоина, привязанные к курсу доллара: GUSD, USDC, PAX и BUSD. Об этом пишет РБК.

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Билет за крипту

AirBaltic работает с криптопроцессинговым сервисом BitPay. В момент оплаты криптовалюта конвертируется в евро. Компания начала работать с биткоином еще в 2014 году. С тех пор услугой воспользовались тысячи клиентов, подчеркнул генеральный директор перевозчика Матин Гаусс.

Что можно купить за крипту

Ранее «Минфин» писал, что 24 марта, автопроизводитель Tesla добавил возможность оплаты своей продукции биткоинами. Пока такой способ оплаты доступен только для клиентов из США , в других странах он будет введен позднее в текущем году. Компания не будет конвертировать в доллары биткоины, полученные в качестве оплаты.

Оператор криптоматов Coinflip объявил в Twitter о поддержке Dogecoin. С 1 марта в 1,8 тыс. банкоматов Coinflip в 45 американских штатах можно приобрести цифровую монету, которую активно продвигает Илон Маск.

В январе 2021 года только за три дня Dogecoin показал рост в 1115%. 27 января он торговался по $0,007, а 29-го установил исторический максимум в $0,087.

Dogecoin — любимая криптовалюта Илона Маска. Именно о ней глава Tesla и SpaceX написал пост в твиттер-аккаунте, назвав ее своей любимой, а себя в шутку объявлял бывшим CEO проекта. На фоне этого котировки актива достигли максимума с июля 2020 года.