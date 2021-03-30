Генеральный секретарь ОПЕК призвал сохранять осторожность в добыче нефти

Генеральный секретарь ОПЕК призвал сохранять осторожность в добыче нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо призвал страны ОПЕК+ к осторожности, несмотря на положительные изменения на нефтяном рынке, говорится в сообщении картеля по итогам заседания технического мониторингового комитета (JTC).

М.Баркиндо подчеркнул, что, несмотря на то, что в прошлом месяце произошло много положительных событий, он также содержал напоминания о сохраняющейся неопределенности и нестабильности, вызванной пандемией COVID-19.

Генеральный секретарь заявил, что перспективы глобального экономического роста на 2021 год улучшились. В последнем мартовском ежемесячном отчете ОПЕК по рынку нефти прогнозируется рост на 5,1% в 2021 году, в то время как мировой спрос на нефть, по оценкам, вырастет на 5,9 млн б/с.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Apple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектомApple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектом
Увеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — МинсоцполитикиУвеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — Минсоцполитики
Блок рекламы


Похожие новости
На Прикарпатье разоблачили хищения нефти на 2 млн гривеньНа Прикарпатье разоблачили хищения нефти на 2 млн гривень
Имам мечети Айя-София в Турции призвал отменить ключевую ставкуИмам мечети Айя-София в Турции призвал отменить ключевую ставку
Объем поставок нефти в мире упал на 2 млн барр. в суткиОбъем поставок нефти в мире упал на 2 млн барр. в сутки
Аграрии призвали власти вмешаться в ситуацию вокруг "Овостар Юнион"Аграрии призвали власти вмешаться в ситуацию вокруг "Овостар Юнион"
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Китай замахнулся на роль мирового лидера по добыче литияКитай замахнулся на роль мирового лидера по добыче лития
ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 годуОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году
Цена нефти Brent взлетела выше $71 за баррель. Причина — атаки хуситовЦена нефти Brent взлетела выше $71 за баррель. Причина — атаки хуситов
Глава Укравтодора призвал ЕБРР расширять партнерство для софинансирования "Большой стройки"Глава Укравтодора призвал ЕБРР расширять партнерство для софинансирования "Большой стройки"
ОПЕК+ задумался о увеличении нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/сОПЕК+ задумался о увеличении нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с
Последние новости
Подгружаем последние новости