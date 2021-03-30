Главные события на фондовых биржах 29 марта: Рынок закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,30%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов коммунальных услуг, телекоммуникаций и здравоохранения. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа, финансов и промышленности. Об этом пишет Investing.com.

Главные события на фондовых биржах 29 марта: Рынок закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,30%
Фото: stock-maks.com

Что показали цифры

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,30%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 подешевел на 0,09%, индекс NASDAQ Composite упал на 0,60%.

Индекс Dow Jones

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Boeing Co, которые подорожали на 5,86 п. (2,39%), закрывшись на отметке в 250,73.

Котировки Walgreens Boots Alliance Inc выросли на 0,85 п. (1,63%), завершив торги на уровне 52,88.

Бумаги Procter & Gamble Company выросли в цене на 2,13 п. (1,57%), закрывшись на отметке 137,58.

Лидерами падения стали акции JPMorgan Chase & Co, цена которых упала на 2,38 п. (1,53%), завершив сессию на отметке 152,71. Акции American Express Company поднялись на 1,58 п. (1,10%), закрывшись на уровне 142,15, а Walt Disney Company снизились в цене на 1,14 п. (0,61%) и завершили торги на отметке 184,78.

Индекс S&P 500

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции CenterPoint Energy Inc, которые подорожали на 3,12% до отметки 22,66, Molson Coors Brewing Co Class B, которые набрали 3,04%, закрывшись на уровне 52,93, а также акции Facebook Inc, которые повысились на 2,78%, завершив сессию на отметке 290,88.

Лидерами падения стали акции ViacomCBS Inc, которые снизились в цене на 6,68%, закрывшись на отметке 45,01. Акции компании Alliance Data Systems Corp потеряли 6,03% и завершили сессию на уровне 111,53. Котировки Capri Holdings Ltd снизились в цене на 5,70% до отметки 47,32.

Индекс NASDAQ Composite

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции SeaChange International Inc, которые подорожали на 103,88% до отметки 2,10, Humanigen Inc, которые набрали 54,54%, закрывшись на уровне 21,620, а также акции Universe Pharmaceuticals Inc, которые повысились на 36,70%, завершив сессию на отметке 5,55.

Лидерами падения стали акции Millendo Therapeutics Inc, которые снизились в цене на 37,16%, закрывшись на отметке 1,37. Акции компании Summer Infant Inc потеряли 32,38% и завершили сессию на уровне 14,7200. Котировки Orphazyme снизились в цене на 29,78% до отметки 8,70.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2086) превысило количество закрывшихся в плюсе (968), а котировки 53 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2536 компаний подешевели, 670 выросли, a 63 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Millendo Therapeutics Inc упали до исторического минимума, упав на 37,16%, 0,81 п., и завершили торги на отметке 1,37. Котировки акций Universe Pharmaceuticals Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 36,70%, 1,49 п., и завершили торги на отметке 5,55. Котировки акций Orphazyme упали до исторического минимума, снизившись на 29,78%, 3,69 п., и завершили торги на отметке 8,70.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 9,97% до отметки 20.74.

Золото и нефть

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 1,19%, или 20,65, достигнув отметки $1.711,65 за тройскую унцию.

Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 1,08%, или 0,66, до $61,63 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,93%, или 0,60, до отметки $65,03 за баррель.

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