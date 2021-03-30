Китайская компания Sinohydro выиграла в суде у Укравтодора 10 млн евро

Китайская компания Sinohydro выиграла в суде у Укравтодора 10 млн евро

Китайская компания Sinohydro Corporation Limited успешно обжаловала решение "Укравтодора" о разрыве контракта в Совете по урегулированию споров, который постановил вернуть подрядчику банковскую гарантию на сумму 10,3 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Согласно этому решению, 10,3 млн евро, инкассированных "Укравтодором" по банковским гарантиям, которые китайская компания Sinohydro предоставила соответствии с условиями контракта, должны быть возвращены подрядчику", – сказано в сообщении.

"Укравтодор" заявляет о несогласии с таким решением и планирует оспорить его в арбитраже.

Как сообщалось, в октябре прошлого года "Укравтодор" разорвал контракт на строительство обхода города Житомир на М-06 Киев - Чоп с подрядчиком Sinohydro Corporation. Объект финансировался за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

В "Укравтодоре" обвинили подрядчика в затягивании сроков выполнения работ и нарушении технологий строительства.

В свою очередь Sinohydro Corporation Limited заявила о несогласии с таким решением и подала жалобу в Совет по урегулированию споров – определенный контрактом орган для урегулирования разногласий.

Согласно заявлению компании Sinohydro отмечала несвоевременную передачу "Укравтодором" участка земли под объект общественного пользования, внесение ряда проектных изменений, не предусмотренных контрактом, невыполнение обязательств по оплате, а также форс-мажор в виде эпидемии COVID-19 и другие факторы, которые повлияли на график реализации проекта и привели к нарушению сроков выполнения работ.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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