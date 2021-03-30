Майнеры биткоина заработали в марте рекордные $1,5 миллиарда

В марте майнеры биткоина заработали $1,5 млрд. Об этом пишет The Block со ссылкой на данные The Block Research.

Фото: busines.in.ua

Доходы майнеров

Согласно прогнозу издания, к концу месяца их доход составит $1,51 млрд. Это больше, чем заработать в феврале 2021 года ($1,36 млрд), который стал рекордным месяцем по доходности за все время. Статистика показывает, что уже более трех месяцев подряд доход майнеров превышает $1 млрд.

В марте большая часть заработанной суммы ($1,36 млрд) была получена в результате добычи криптовалюты (за 1 найденный блок майнеры получают 6,25 биткоинов). Еще $148 млн составили комиссии за обработку транзакций в сети.

Предыстория

В марте суточный доход майнеров впервые достиг рекордного показателя в $52,3 млн.

В феврале им удалось заработать за неделю $354,4 млн и побить рекорд 2017 года. Тогда комиссионные сборы составляли около 15% дохода. Январь и февраль стали рекордными для майнеров, которые сразу реинвестировали всю прибыль обратно в бизнес, утверждал соучредитель майнинговой компании Luxor Technology из Сиэтла Итан Вера.