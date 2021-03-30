Если всех пенсионеров переведут на банковские карточки, "Укрпочте" придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский

Кабинет министров на ближайшем заседании должен рассмотреть постановление, согласно которому с 1 сентября 2021 года всех пенсионеров в Украине, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому больше 80 лет, переведут на банковские карточки.

При таком сокращении пенсионных выплат через "Укрпочту" компании придется сократить более 10 тысяч почтальонов, заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет (угадайте где?). Это в стране, где банки и банкоматы есть в 4% населенных пунктов, и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км. Как вам идея в коронавирус, когда транспорт к этому банку нормально не ходит?", - написал Смелянский в фейсбуке.

По словам Смелянского, при таком сокращении выплат "Укрпочте" придется сократить более 10 тысяч почтальонов, "а значит бюджет получит меньше ЕСВ, НДФЛ и будет выплачивать пособие по безработице и субсидии уволенным больше, чем экономия (расчеты тоже привел) на тарифе на доставку пенсий".

"При этом сегодня (даже если оставить всех пенсионеров в покое) повышение тарифа составит около 265 миллионов гривен до 2020 года. Только ЕСВ "Укрпочта", после повышения минималки до 6000 гривен, уплатит в бюджет на 272 миллиона больше, чем в 2020 году , не считая +208 миллионов НДФЛ, 55+ миллионов дивидендов и других налогов", - добавил гендиректор "Укрпочты", отметив, что компания планирует повысить тариф на доставку пенсий в 2021 году на 11%.

Вчера министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью "РБК-Украина" рассказала, что между Пенсионным фондом и "Укрпочтой" завершаются переговоры, и 31 марта будут подписаны договоры на доставку пенсий по новым тарифам. По ее словам, если новые тарифы будут утверждены, то доставка одной пенсии будет стоить 100 грн, а не 60 грн, как раньше.

Напомним, в конце 2019 года Кабмин по требованию "Укрпочты" поднял тариф на доставку пенсий в городе до 1,15% от суммы выплаты (с 0,79%), а в селах и поселках - до 2,3% (с 1,56%).