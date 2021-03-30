Индия успешно наращивает экспорт стали

С начала финансового года (апрель 2020 – февраль 2021) Индия экспортировала 9,492 млн тонн готового проката, свидетельствуют данные Joint Plant Committee.



По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт вырос на 13,6%, говорится в материалах индийского министерства металлургии.



Импорт готового проката за апрель-февраль 2020-21 составил 4,252 млн тонн. Снижение показателей в годовом сопоставлении – 37%. Ключевым экспортером металлопроката выступила Южная Корея (1,7 млн. тонн). Далее следуют Китай (0,78 млн. тонн) и Япония (0,48 млн. тонн).



Производство стали металлургическими предприятиями Индии с начала финансового года составило 93,105 млн тонн. Сокращение объемов по сравнению с апрелем-февралем 2019-20 – 14,6%.



В феврале отгрузки индийского металлопроката за рубеж составили 0,655 млн. тонн – на 15% больше в годовом сопоставлении и на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Внутренний стальной спрос сократился на 6% к январю, импорт вырос на 21%.



