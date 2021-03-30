Парламент принял закон о карантинных выплатах бизнесу в "красных" зонах

Он предусматривает получение 8000 гривен из госбюджета и дополнительных средств - из местных.

Народные депутаты на внеочередном заседании приняли инициированный президентом законопроект, предусматривающий выплаты гражданам и бизнесу ввиду "красных" карантинных ограничений.

"За" проголосовали 312 народных депутатов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Законопроект устанавливает выплаты и из государственного бюджета, и из местных бюджетов для ФЛП и наемных работников, работа которых остановилась во время локдауна с февраля 2021 года. Для получения выплаты человек должен обратиться самостоятельно.

Перечень видов деятельности, на которые распространятся выплаты, должно разработать правительство. Помощь застрахованным лицам, предусмотренная настоящим Законом, предоставляется в 2021 году однократно. Чтобы получить помощь, нужно подать заявление в электронной форме не позднее 30 дня со дня ввода на соответствующей территории ограничительных мер. Списки для выплат будет формировать Минцифра и передавать их в Пенсионный фонд, который и будет производить выплаты. Выплата будет осуществляться на банковский счет, который укажет в заявлении работник.

От государства предполагается помощь в размере 8000 гривен, а выплату из средств местного бюджета должны определить отдельно органы местного самоуправления.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса во время карантина. Он предусматривает выплату 8000 гривен застрахованным лицам, потерявшим часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мер. Эту выплату смогут получить официально трудоустроенные наемные работники и ФЛП.

Также 8000 гривен получали юридические лица с целью сохранения рабочих мест (если во время карантина наемным работникам принудительно сократили время работы, то за каждого такого работника должны были перечислять по 8000 грн).