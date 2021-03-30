Рада поддержала закупку "пакетов малыша" через Prozorro

Стоимость бэби-боксов привязали к прожиточному минимуму.

Рада поддержала закупку "пакетов малыша" через Prozorro

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий закупку "пакетов малыша" через Prozorro и привязку их стоимости к прожиточному минимуму.

Законопроект №5064 о предоставлении помощи в связи с беременностью и родами и эффективном использовании бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" поддержали 307 народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба парламента, этот законопроект:

  • определяет органы социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) учреждениями, назначающими и осуществляющими выплату государственной помощи в связи с беременностью и родами;
  • устанавливает стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов на 1 января соответствующего финансового года (ранее - не менее трех прожиточных, и на дату выдачи).

Напомним, родители новорожденных получают "пакеты малыша" с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, которые необходимы малышам и мамам сразу после рождения. В прошлом году в июле правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо бэби-боксов, однако в ноябре возобновило выдачу "пакетов малыша".

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