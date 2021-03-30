В мире начало дешеветь сталелитейное сырье

В мире начало дешеветь сталелитейное сырье

Во второй декаде марта котировки передельного чугуна пошли вниз на всех рынках. В основе ценового падения лежит снижение котировок на металлолом и ослабление спроса на плоский прокат.

Большинство сделок покупатели из Соединенных Штатов заключали с бразильскими поставщиками, у которых сложности с реализацией материала на внутреннем рынке, что вынуждает их отгружать материал на экспорт по сниженным ценам. Кроме того, высокая загрузка доменных мощностей в Бразилии создает избыток предложения и, как следствие, давление на цены. В настоящий момент стоимость чугуна в портах Нового Орлеана составляет 515 $/т cif.

На рынке Турции спрос понизился с учетом имеющейся альтернативы дешевеющего металлолома качественных марок и значительного предложения со стороны внутренних производителей. При этом турецкие металлурги располагают довольно высокими складскими запасами. В итоге цены реальных сделок просели до 500-510 $/т cif средиземноморские порты Турции.

Согласно прогнозам заместителя директора «Укрпромвнешэкспертизы» Юрия Добровольского, в ближайшие недели котировки чугуна продолжат медленно опускаться вслед за ценами на металлолом. Давление на стоимость материала будет оказывать и рост предложения со стороны бразильских поставщиков, которые испытывают трудности с реализацией материала на внутреннем рынке своей страны.

Вслед за снижением котировок чугуна просели цены на металлолом, на фоне высокого предложения и сложностей металлургов с реализацией готового проката.

Приближение Рамадана и преимущественно отрицательные тенденции на рынке стимулируют металлургов из Турции осуществлять минимальные закупки в ожидании еще большего снижения цен. В настоящий момент турецкие производители стали испытывают трудности со сбытом производимой ими арматуры в связи с замедлением работы строительного сектора в преддверии Рамадана. С другой стороны, американские экспортеры имеют в наличие большие объемы нереализованного лома, что оказывает еще большее давление на стоимость материала. Как следствие, цена лома HMS 1&2 (80:20) снизилась до 405-415 $/т cif порты Средиземного моря.

На рынке Азии также произошло проседание цен на металлолом. Южнокорейские импортеры имеют в наличие достаточные складские запасы. При этом японские поставщики предлагают большие объемы лома по сниженным ценам. В результате котировки сырья марки HMS1 упали до 405 $/т cif, тогда как японский материал уже торгуется по 380 $/т fob.

Аналитики УПЭ в ближайший месяц прогнозируют постепенное снижение котировок металлолома на фоне ослабления спроса на длинный прокат, снижения стоимости железорудного сырья и увеличения предложения со стороны поставщиков из США и ЕС. Также негативное воздействие на цены окажут и довольно высокие запасы сырья у крупнейших импортеров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Налоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за летоНалоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за лето
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Apple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектомApple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектом
Блок рекламы


Похожие новости
Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире достиг $1,4 триллионаОбъем сделок по слияниям и поглощениям в мире достиг $1,4 триллиона
Всемирный банк продаст первые в мире облигации «дикой природы». Доходность будет зависеть от роста популяции черного носорогаВсемирный банк продаст первые в мире облигации «дикой природы». Доходность будет зависеть от роста популяции черного носорога
ExxonMobil прогнозируют дальнейший рост цен на базовое масло во всем миреExxonMobil прогнозируют дальнейший рост цен на базовое масло во всем мире
Объем поставок нефти в мире упал на 2 млн барр. в суткиОбъем поставок нефти в мире упал на 2 млн барр. в сутки
Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервовИндия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов
Черкассыоблэнерго в судебном порядке начало процедуру банкротства ЧАО АзотЧеркассыоблэнерго в судебном порядке начало процедуру банкротства ЧАО Азот
"Укрэнерго" начало строить новую подстанцию для пригорода Киева"Укрэнерго" начало строить новую подстанцию для пригорода Киева
Производство глинозема в мире начало восстанавливатьсяПроизводство глинозема в мире начало восстанавливаться
В мире впервые за 5 лет упало производство нержавейкиВ мире впервые за 5 лет упало производство нержавейки
Первый в мире биткоин-ETF уже привлек $590 миллионовПервый в мире биткоин-ETF уже привлек $590 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости