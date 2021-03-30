В мире начало дешеветь сталелитейное сырье

Во второй декаде марта котировки передельного чугуна пошли вниз на всех рынках. В основе ценового падения лежит снижение котировок на металлолом и ослабление спроса на плоский прокат.



Большинство сделок покупатели из Соединенных Штатов заключали с бразильскими поставщиками, у которых сложности с реализацией материала на внутреннем рынке, что вынуждает их отгружать материал на экспорт по сниженным ценам. Кроме того, высокая загрузка доменных мощностей в Бразилии создает избыток предложения и, как следствие, давление на цены. В настоящий момент стоимость чугуна в портах Нового Орлеана составляет 515 $/т cif.



На рынке Турции спрос понизился с учетом имеющейся альтернативы дешевеющего металлолома качественных марок и значительного предложения со стороны внутренних производителей. При этом турецкие металлурги располагают довольно высокими складскими запасами. В итоге цены реальных сделок просели до 500-510 $/т cif средиземноморские порты Турции.



Согласно прогнозам заместителя директора «Укрпромвнешэкспертизы» Юрия Добровольского, в ближайшие недели котировки чугуна продолжат медленно опускаться вслед за ценами на металлолом. Давление на стоимость материала будет оказывать и рост предложения со стороны бразильских поставщиков, которые испытывают трудности с реализацией материала на внутреннем рынке своей страны.



Вслед за снижением котировок чугуна просели цены на металлолом, на фоне высокого предложения и сложностей металлургов с реализацией готового проката.



Приближение Рамадана и преимущественно отрицательные тенденции на рынке стимулируют металлургов из Турции осуществлять минимальные закупки в ожидании еще большего снижения цен. В настоящий момент турецкие производители стали испытывают трудности со сбытом производимой ими арматуры в связи с замедлением работы строительного сектора в преддверии Рамадана. С другой стороны, американские экспортеры имеют в наличие большие объемы нереализованного лома, что оказывает еще большее давление на стоимость материала. Как следствие, цена лома HMS 1&2 (80:20) снизилась до 405-415 $/т cif порты Средиземного моря.



На рынке Азии также произошло проседание цен на металлолом. Южнокорейские импортеры имеют в наличие достаточные складские запасы. При этом японские поставщики предлагают большие объемы лома по сниженным ценам. В результате котировки сырья марки HMS1 упали до 405 $/т cif, тогда как японский материал уже торгуется по 380 $/т fob.



Аналитики УПЭ в ближайший месяц прогнозируют постепенное снижение котировок металлолома на фоне ослабления спроса на длинный прокат, снижения стоимости железорудного сырья и увеличения предложения со стороны поставщиков из США и ЕС . Также негативное воздействие на цены окажут и довольно высокие запасы сырья у крупнейших импортеров.



