В Киеве до 12 апреля запрещено проведение ярмарок

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и для снижения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий.

Об этом сообщает Официальный портал Киева .

Подписано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице - сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в «красной зоне». Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание", - сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Напомним, что столица находится в "красной" зоне. Ограничение введено 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.