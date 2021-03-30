В Киеве до 12 апреля запрещено проведение ярмарок
Эпидемиологическая картина ухудшается, город остается в "красной зоне".
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и для снижения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий.
Об этом сообщает Официальный портал Киева.
Подписано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице - сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в «красной зоне». Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание", - сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.
Напомним, что столица находится в "красной" зоне. Ограничение введено 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 1 422 новых подтвержденных случая коронавируса, всего заболели 161 191 киевлянин.