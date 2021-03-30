АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища

АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища

Компания АрселорМиттал выступает с возражением против требований со стороны Государственной экологической инспекции (ГЭИ), говорится в сообщении пресс-службы "АрселорМиттал Кривой Рог".

В компании утверждают, что получили все необходимые разрешения для строительных работ на территории нового хвостохранилища «Третья карта», в том числе от ГАСК и Геокадастра.

"Мы обеспокоены постоянными вмешательствами в нашу производственную деятельность, которую ведем в строгом соответствии с нормами украинского законодательства. Свои интересы и деловую репутацию компания готова защищать в суде", - заявил Артем Филипьев, заместитель генерального директора по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникаций "АрселорМиттал Кривой Рог".

В пресс-службе компании отметили, что "АрселорМиттал Кривой Рог" вынужден уже в третий раз входить в процедуру проведения оценки влияния на окружающую среду, что само по себе не соответствует законодательным нормам.

ланируемое строительство нового хвостохранилища "Третья карта" признано допустимым со стороны государства еще в апреле 2020 года. Тогда же на основании полученных разрешительных документов предприятие приступило к подготовительным работам в рамках будущего строительства.

На прошлой неделе председатель ГЭИ Андрей Малеваный заявил о требовании прекращения строительства нового хвостохранилища предприятия и подаче искового заявления со стороны инспекции. Претензии ГЭИ основаны на особенностях проведения дополнительной оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства хвостохранилища "Третья карта". В сентябре прошлого года представители Госэкоинспекции провели внеплановую проверку хвостохранилища "Третья карта". В предписании, которое предприятие получило по итогам проверки, ГЭИ допустила ошибку, которая привела к путанице между двумя объектами "АрселорМиттал Кривой Рог", и, соответственно, к юридической неоднозначности выполнения предписания.

В марте 2021 года ГЭИ осуществила еще одну проверку хвостохранилища "Третья карта". Основанием для подачи судебного иска, о котором заявил г-н Малеваный, послужил текст акта по итогам этой проверки. В нем была осуществлена подмена формулировки на другой объект и проведен анализ его выполнения с «выявлением» несуществующих нарушений", - говорится в сообщении пресс-службы, которая добавляет что "АрселорМиттал Кривой Рог" готов вступить в судебный процесс для защиты своих интересов.

МинПром по материалам Металлургпром

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