СБУ разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками Минюста

По предварительным оценкам, государственному бюджету причинено почти 24 млн гривен убытков.

СБУ разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками Минюста
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции для выращивания сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительным оценкам, государственному бюджету нанесен ущерб почти 24 млн гривен.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай. Но чиновники значительно занизили показатели и продали зерно по значительно заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила проведение сделки.

Сейчас руководителю госпредприятия сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в январе прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще четырем сотрудникам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га земель академии.

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