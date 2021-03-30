СБУ разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками Минюста
По предварительным оценкам, государственному бюджету причинено почти 24 млн гривен убытков.
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции для выращивания сельскохозяйственных культур.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По предварительным оценкам, государственному бюджету нанесен ущерб почти 24 млн гривен.
"Оперативники спецслужбы установили, что руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай. Но чиновники значительно занизили показатели и продали зерно по значительно заниженной стоимости", - говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила проведение сделки.
Сейчас руководителю госпредприятия сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в январе прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще четырем сотрудникам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га земель академии.