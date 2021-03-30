США нарастили импорт стали на 35%

США нарастили импорт стали на 35%

Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI) со ссылкой на таможенную статистку США, по предварительным данным, в феврале 2021 г. в страну поступило из-за рубежа 1861,7 тыс. т готовой стальной продукции и полуфабрикатов.

Это на 35,5% больше, чем в тот же период прошлого года и представляет собой первый положительный результат с июля 2019 г. До этого момента американский импорт стали непрерывно сокращался год к году на протяжении более полутора лет.

В целом за два месяца 2021 г. американские компании импортировали 4,06 млн т стальной продукции и полуфабрикатов. Это на 4,2% меньше, чем в тот же период годом ранее, из-за большого отставания в январе (на 23,3%).

Поставки в США увеличили, прежде всего, те страны, на которые не распространяется действие стальных тарифов. Это Бразилия и Южная Корея, которые поставляют свою продукцию в пределах годовых и квартальных квот. РоSSия в феврале, по американским данным, также нарастила экспорт в США почти в два раза по сравнению с тем же месяцем 2020 г. до 56,3 тыс. т за счет восстановления поставок слябов.

По сравнению с прошлым годом в феврале увеличился, прежде всего, импорт полуфабрикатов, а также тонко- и толстолистового горячекатаного проката.

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