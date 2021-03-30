ПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков Израиля

ПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших израильских банков "Дисконт".

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка во вторник.

В декабре 2019 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка. Иск касается вывода из ПриватБанка по меньшей мере 600 млн долларов в период 2007-2011 годов и размещение их на счетах в банке "Дисконт".

ПриватБанк считает, что "Дисконт" способствовал этой схеме, разрешив "очевидно мошеннические перечисления".

"Дисконт" пытался избежать судебного разбирательства, попросив суд или отклонить иск, или остановить его рассмотрение до принятия решений по делам по искам, поданным ПриватБанком в Англии и США .

7 декабря 2020 года судья Окружного суда Тель-Авива отклонил ходатайство "Дисконта" в полном объеме, а 26 марта это решение было подтверждено Верховным судом Израиля.

"Иск ПриватБанка к израильскому банку "Дисконт" должен рассматриваться в полном объеме и не должен быть отклонен или остановлен, вопреки тому, что требовал банк "Дисконт", - говорится в сообщении.

Теперь "Дисконт" обязан подать возражения против иска ПриватБанка, чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить объяснения, что произошло с выведенными из ПриватБанка средствами после их перечисления на счет в израильском банке.

"ПриватБанк убежден, что также, как и ИБД, бывшим владельцам и другим ответчикам по делу придется ответить за содеянное перед израильским судом, масштаб их мошеннических действий станет известен широкой публике, а ПриватБанк получит соответствующее финансовое возмещение", - говорится в заявлении ПриватБанка.

Напомним, что ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Правительство национализировало ПриватБанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Сейчас стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом.