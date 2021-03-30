ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay

ПриватБанк пригрозил отключить платежные системы Apple Pay и Google Pay. Свою угрозу он, и не только он, готов привести в исполнение, если Верховная Рада примет закон об ограничении комиссии за эквайринг.

Напомним, что эквайринг – это форма безналичного расчета, для рядового покупателя – это возможность рассчитываться банковской карточкой за покупку. Так вот, предприятия, занимающиеся розничной торговлей, платят банкам процент с каждой покупки, и в итоге это обходится им в очень крупные суммы. Поэтому торговцы очень активно лоббируют законопроект, который позволит уменьшить этот процент, который они отчисляют банкам.

Банкиры, в свою очередь, тоже ополчились против торговцев, проявив невиданную доселе солидарность. В частности, ПриватБанк заявил (очевидно, тут можно было бы сказать "от имени всех банков", - авт.): если этот закон будет принят, банкиры просто так это не проглотят.

При этом заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану озвучил перечень того, что они будут вынуждены сделать, лишившись части своей платы за услуги.

На какие меры будет вынужден пойти ПриватБанк и другие финучреждения

Банки будут вынуждены отказаться от возможности приема оплаты с помощью таких платежных сервисов, как Apple Pay или Google Pay.

Pay или Pay. Банки будут вынуждены повышать стоимость своих услуг, в том числе и для рядовых клиентов-физлиц. А между прочим, стоимость обслуживания платежной карточки составляет более 200 гривен в год, что будет ощутимо для социально уязвимых граждан.

Банки будут вынуждены отменить грей-период для кредитных карт (льготный период в начислении процентов по кредитам), из-за чего неизбежно вырастут проценты на обслуживание кредитов. Это также ударит по карманам клиентов.

В то же время, автор законопроекта "слуга" Мария Мезенцева считает, что такой комиссионный сбор с каждой торговой операции слишком большой. Сократив его в два раза, можно поддержать ритейлеров. которые теряют огромные деньги. При этом банковский бизнес сильно не пострадает, но прибыль банков, конечно, станет немного меньше. В связи с этим, становится понятным возмущение ПриватБанка.