Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.

Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.

Государственная налоговая служба (ГНСУ) оценивает потери Украины от применения схем по уклонению (минимизации) уплаты налогов в сумму около 7,7 млрд долл. Об этом глава Налоговой службы Алексей Любченко рассказал в своей статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

Глава ведомства уточнил, что в том числе потери от выплаты зарплат в "конвертах" оцениваются в 4,3 млрд долл., деятельности "скруток" и конвертационных центров – в 1,5 млрд долл., офшорных схем – в 0,8 млрд долл., подакцизных товаров – 1 млрд долл., убытки государственных предприятий – 0,1 млрд долл.

"Например, общие доходы населения в 2020 году без учета налогов составляли 3,4 трлн грн, из которых 1,9 трлн — это заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выручки предприятий торговли, которые фиксируются через кассовые аппараты, в 2020 году составили менее 1,3 трлн грн. Это означает, что всего 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с уплатой соответствующих налогов и сборов", – отметил А.Любченко.

Глава Налоговой службы обратил внимание, что с начала 2020 года объем гривневой денежной наличности в экономике Украины вырос на 34%.

"Но определить, какая доля этого прироста обусловлена предусмотрительным поведением экономических агентов на фоне карантинных ограничений, а какая – результатом увеличения теневого товарооборота, весьма трудно. Вместе с тем общеизвестно, что схемы по "оптимизации" налоговой нагрузки реализуются с помощью наличных расчетов", – подчеркнул чиновник.

По мнению А.Любченко, в подобных условиях нужно стимулировать безналичные расчеты, в том числе снижая лимиты на наличные расчеты и усовершенствуя систему контроля над наличными расчетами.

"Также требуют усиления контроль над деятельностью физических лиц-предпринимателей и противодействие злоупотреблению упрощенной системой налогообложения, потому что, как известно, распространена практика осуществления под прикрытием ФЛП своей деятельности крупным бизнесом и торговыми сетями", – добавил глава Налоговой службы.

Как сообщалось, А.Любченко также предлагает повысить налогообложение инструментов финансового сектора и пассивных доходов физических лиц.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за летоНалоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за лето
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Apple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектомApple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектом
Блок рекламы


Похожие новости
Украина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерствоУкраина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерство
Шведская Granges инвестирует 33 млн долл. в выпуск алюминиевой продукции в СШАШведская Granges инвестирует 33 млн долл. в выпуск алюминиевой продукции в США
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
Одесский припортовый завод получил 1,19 млрд грн чистого убыткаОдесский припортовый завод получил 1,19 млрд грн чистого убытка
Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.
Оператор ГТС за год заработал 28 млрд грнОператор ГТС за год заработал 28 млрд грн
Украина сократила госдолг на 5,3 млрд грнУкраина сократила госдолг на 5,3 млрд грн
В целом шахтерам задолжали свыше 1 млрд грн зарплатыВ целом шахтерам задолжали свыше 1 млрд грн зарплаты
Газпром заявил об убытках свыше 9 млрд долл. за годГазпром заявил об убытках свыше 9 млрд долл. за год
Суд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из ПриватБанка 8 млрд грнСуд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из ПриватБанка 8 млрд грн
Последние новости
Подгружаем последние новости