Биткоину предсказывают рост еще на 250%

Биткоин вырастет еще более чем на 250% в рамках текущего бычьего цикла. Об этом заявил трейдер Питер Брандт в интервью Real Vision, пишет РБК.

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Что прогнозирует аналитик

Он сравнил ситуацию с произошедшим в 2017 году, когда цена криптовалюты впервые достигала $20 тыс.

По словам Брандта, сейчас рынок находится в стадии паузы, прежде чем начнется финальная стадия роста. Если прогноз аналитика сработает, котировки монеты превысят $200 тыс.

Прогнозы по курсу биткоина

Ранее «Минфин» писал, что старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун прогнозирует, что биткоин может вырасти в 2021 году до $400 тысяч.

Один из самых ярких прогнозов на криптовалюту за последнее время дал глава MicroStrategy Майкл Сейлор. По его словам, в будущем курс биткоина может достигнуть $5 млн, а капитализация — $100 трлн.

В то же время гендиректор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл уверен, что в ближайшие 10 лет стоимость биткоина может вырасти до $1 млн.

Инвестдиректор Soros Fund Management Дон Фицпатрик заявила, что в результате пандемии и экономического кризиса игроки с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьез. По словам Фицпатрик, инвесторы проявили интерес к биткоину из-за опасений касательно обесценивания фиатных валют.