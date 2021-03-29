Япония одобрила рекордный бюджет на 2021 финансовый год

Депутаты парламента Японии одобрили государственный бюджет на рекордную сумму более 106 трлн иен ($976 млрд), на новый финансовый год, который начинается 1 апреля. Об этом пишет mind.ua со ссылкой на Kyodo News.

Япония одобрила рекордный бюджет на 2021 финансовый год
Фото: delo.ua

Что включает рекордный бюджет

Бюджетные статьи включают расходы на борьбу с пандемией, содействие цифровой трансформации и усилие в направлении достижения углеродистой нейтральности.

Как и в последние годы, треть от общей суммы, или около $330 млрд, выделяется на покрытие услуг социального обеспечения, включая здравоохранение и пенсии для поддержки быстро стареющего населения страны. Это примерно на $1,4 млрд больше, чем в предыдущем финансовом году.

Расходы на оборону достигают рекордного уровня седьмой год подряд и составляют 5,34 млрд иен ($48,7 млрд), поскольку страна пытается укрепить потенциал в новых областях, таких как киберпространство и космическое пространство.

Расходы на национальную безопасность включают 33,5 млрд иен ($305,6 млн).

Бюджет, превышающий 100 трлн иен третий год подряд, может еще больше увеличиться, если премьер-министр Йосихиде Суга решит сформировать дополнительный бюджет для мероприятий по борьбе с пандемией.

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