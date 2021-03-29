Чешские политики против повышения учетной ставки со стороны центробанка

Чешские политики просят Национальный банк страны воздержаться от повышения учетной ставки, пишет в своем аккаунте на фейсбуке финансовый аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив.

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Какое решение примет один из сильнейших центробанков Европы

Тенденция к ускорению инфляции наблюдается во многих странах, и регуляторы уже начали реагировать на это путем начала цикла повышения ставок. Чешский эстеблишмент просит национального регулятора не делать этого и пойти навстречу потребностям бюджета.

В отличие от ситуации в Турции, чешский президент или премьер не могут легко освободить руководителя правления регулятора. В этом плане ситуация более похожа на украинскую. Это, с одной стороны, заставляет более взвешенно относиться к кандидатурам при их назначении (подход «попробуем, а там посмотрим» не работает), с другой — позволяет рассчитывать на отсутствие политически мотивированных решений.

Однако курс кроны к гривне таки немного просел в марте.

Контекст

Размер учетной ставки центрального банка в Чехии остался без изменений и составил 0,25% в марте 2021 года. Максимальная ставка достигала 39%, а минимальная 0,05%.

Динамика учетной ставки в Чехии, %