Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире достиг $1,4 триллиона

Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире достиг $1,4 трлн еще до завершения первого квартала, это вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Dealogic, пишет investing.com.

Что изменилось

Нынешнее начало года является самым активным в данной сфере более чем за два десятилетия, и банкиры не видят причин для изменения ситуации в ближайшее время.

В результате крупнейшие инвестиционные банки мира в этом году получили рекордные комиссионные за проведение подобных сделок — $30,6 млрд.

«Реальность такова, что текущий уровень рыночной активности просто поражает, — полагает соруководитель отдела глобального банковского обслуживания UBS Хавьер Офичиги. — Активность была высокой повсеместно».

Прогнозы

«Мы ожидаем роста числа сделок M&A, поскольку финансирование дешевое, а стоимость компаний высокая. С распространением вакцинации против covid-19 фундаментальные показатели стали лучше, а корпоративные прибыли выросли. Все это вселяет уверенность», — отмечает соруководитель инвестиционного банкинга JPMorgan в регионе EMEA Конор Хиллери.

Объем IPO

Объем IPO специализированных компаний по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) достиг беспрецедентных масштабов, сообщает также Dealogic. В первом квартале было зарегистрировано 297 таких размещений на сумму $94,4 млрд. Это уже выше рекордного объема, зафиксированного по итогам всего прошлого года.

Инвестбанки получили от этого комиссионные в размере $4,7 млрд, что также значительно превышает показатели за любые периоды сравнения.

SPAC (special purpose acquisition company) не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. Поэтому их называют компаниями-пустышками. Они представляют собой, по сути, большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является «черным ходом» для выхода на открытый рынок.

Причем в последнее время из-за вызванной covid-19 высокой волатильности рынка, рекордно низких процентных ставок и непредсказуемости инвесторов данный способ стал более привлекательным, чем проведение IPO.