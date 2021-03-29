Туристическая и транспортная отрасли потеряли $4,5 триллиона в 2020 году
Негативное влияние пандемии коронавируса на транспортный и туристический сектор в 2020 году оценивается в $4,5 трлн. Об этом говорится в заявлении Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), пишет mind.ua.
Большие потери
Расчеты показывают, что вклад обеих отраслей в мировой валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 49,1%. На этом фоне мировая экономика сократилась на 3,7%.
Оба сектора испытывают серьезные трудности из-за ограничений на поездки, введенные во всем мире, а также из-за карантина, который должны отбывать путешественники. По мнению WTTC, эти факторы будут продолжать оказывать давление на восстановление отраслей.
Транспорт и туризм внесли $4,7 трлн в мировой ВВП, или 5,5% мировой экономики. В 2019 вклад оценивался в $9,2 трлн, или 10,4% мировой экономики.
В 2019 году в этих секторах было занято 334 млн человек. Однако в 2020 году 62 млн рабочих мест (18,5%) были сокращены. Сокращение главным образом отразилось на уязвимых группах — женщинах, молодежи и представителей меньшинств.
В анализе WTTC указано, что если во втором полугодии 2021 области начнут восстанавливаться, это даст значительный импульс для мировой экономики и рабочих мест.
Таким образом, в 2022 году вклад туризма и транспорта в мировой ВВП может достичь докризисного уровня.
Одним из факторов восстановления может стать введение «цифровых зеленых сертификатов» вакцинации и иммунитета от коронавируса, предложенных Европейской комиссией (ЕК). Еврокомиссары утвердили проект соответствующего регламента на своем заседании 17 марта. Теперь его будут рассматривать
WTTC призвал правительства представить четкий план действий для сектора, который поможет компаниям спланировать свою деятельность и оправиться от негативных последствий пандемии.