Туристическая и транспортная отрасли потеряли $4,5 триллиона в 2020 году

Негативное влияние пандемии коронавируса на транспортный и туристический сектор в 2020 году оценивается в $4,5 трлн. Об этом говорится в заявлении Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), пишет mind.ua.

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Большие потери

Расчеты показывают, что вклад обеих отраслей в мировой валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 49,1%. На этом фоне мировая экономика сократилась на 3,7%.

Оба сектора испытывают серьезные трудности из-за ограничений на поездки, введенные во всем мире, а также из-за карантина, который должны отбывать путешественники. По мнению WTTC, эти факторы будут продолжать оказывать давление на восстановление отраслей.

Транспорт и туризм внесли $4,7 трлн в мировой ВВП , или 5,5% мировой экономики. В 2019 вклад оценивался в $9,2 трлн, или 10,4% мировой экономики.

В 2019 году в этих секторах было занято 334 млн человек. Однако в 2020 году 62 млн рабочих мест (18,5%) были сокращены. Сокращение главным образом отразилось на уязвимых группах — женщинах, молодежи и представителей меньшинств.

В анализе WTTC указано, что если во втором полугодии 2021 области начнут восстанавливаться, это даст значительный импульс для мировой экономики и рабочих мест.

Таким образом, в 2022 году вклад туризма и транспорта в мировой ВВП может достичь докризисного уровня.

Одним из факторов восстановления может стать введение «цифровых зеленых сертификатов» вакцинации и иммунитета от коронавируса, предложенных Европейской комиссией (ЕК). Еврокомиссары утвердили проект соответствующего регламента на своем заседании 17 марта. Теперь его будут рассматривать Совет Е С и Европарламент . Если они дадут согласие, то сертификаты смогут начать работать с середины июня.

WTTC призвал правительства представить четкий план действий для сектора, который поможет компаниям спланировать свою деятельность и оправиться от негативных последствий пандемии.