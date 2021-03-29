Украина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерство

Министерство финансов от 25 марта осуществило седьмую купонную выплату по облигациям внешнего государственного займа со сроком обращения до 2032 года. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ведомство.

Украина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерство
Фото: glavcom.ua

Сколько заплатили

По данным Минфина, общая сумма выплаты по евробондам, выпущенным в 2017 году, составила $110,7 млн.

Предыстория

В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $ 3 млрд, в том числе на сумму $1 млрд 681 млн 877,022 тыс. для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 году, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленные проценты.

Процентная ставка новых еврооблигаций составила 7,375% годовых. Купонная выплата по ним осуществляется два раза в год — 25 марта и 25 сентября.

Их погашение запланировано равными частями в размере 25% от основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031, 25 марта и 25 сентября 2032.

В сентябре прошлого года Украина также выплатила $ 110,7 млн процентов по евробондам.

Кроме того, в декабре этого года Украина доразместит еврооблигации на сумму $ 600 млн. Дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033.

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