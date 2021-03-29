Украина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерство
Министерство финансов от 25 марта осуществило седьмую купонную выплату по облигациям внешнего государственного займа со сроком обращения до 2032 года. Об этом
Сколько заплатили
По данным Минфина, общая сумма выплаты по евробондам, выпущенным в 2017 году, составила $110,7 млн.
Предыстория
В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $ 3 млрд, в том числе на сумму $1 млрд 681 млн 877,022 тыс. для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 году, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленные проценты.
Процентная ставка новых еврооблигаций составила 7,375% годовых. Купонная выплата по ним осуществляется два раза в год — 25 марта и 25 сентября.
Их погашение запланировано равными частями в размере 25% от основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031, 25 марта и 25 сентября 2032.
В сентябре прошлого года Украина также выплатила $ 110,7 млн процентов по евробондам.
Кроме того, в декабре этого года Украина доразместит еврооблигации на сумму $ 600 млн. Дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033.