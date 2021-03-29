Без интервенций. НБУ на этой неделе не выходил на межбанк

С 22 по 26 марта Национальный банк не покупал и не продавал валюту на межбанке. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Без интервенций. НБУ на этой неделе не выходил на межбанк
Фото: flickr.com

Напомним

С 15 по 19 марта Национальный банк выкупил на межбанке $ 30,5 млн. Операций по продаже регулятор не совершал.

Сколько купили валюты с начала года

Всего с начала года регулятор купил на межбанке $290,5 млн, а продал — $20 млн.

  • С 9 по 12 марта Национальный банк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

  • В период с 1 по 5 марта Нацбанк выкупил на межбанке $20 млн, не продавая при этом валюту.

  • В период с 8 по 12 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке $ 110 млн.

  • С 1 по 5 февраля 2021 Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $ 90 млн.

  • В период с 18 по 22 января и с 25 по 29 января Нацбанк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

  • В период с 11 по 16 января Нацбанк выкупил на рынке $ 20 млн, а в период с 4 по 6 января — приобрел на рынке $ 20 млн и продал столько же.

  • В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за летоНалоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за лето
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Apple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектомApple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектом
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ вернулся. Выкупил на межбанке более $30 миллионовНБУ вернулся. Выкупил на межбанке более $30 миллионов
НБУ снова отказался от интервенций на межбанкеНБУ снова отказался от интервенций на межбанке
Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - SpiegelСтроительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel
На этой неделе на продажу запланированы активы банков-банкротов на общую сумму 12,97 миллиардаНа этой неделе на продажу запланированы активы банков-банкротов на общую сумму 12,97 миллиарда
Нацбанк купил на межбанке $20 миллионовНацбанк купил на межбанке $20 миллионов
НБУ на межбанке купил валюты почти на $300 млн за неделюНБУ на межбанке купил валюты почти на $300 млн за неделю
За эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионовЗа эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионов
НБУ впервые за 4 недели вышел на межбанк с покупкой доллараНБУ впервые за 4 недели вышел на межбанк с покупкой доллара
Нацбанк уже месяц не выходит на межбанкНацбанк уже месяц не выходит на межбанк
НБУ третью неделю подряд не выходит на межбанкНБУ третью неделю подряд не выходит на межбанк
Последние новости
Подгружаем последние новости