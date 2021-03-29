Без интервенций. НБУ на этой неделе не выходил на межбанк

С 22 по 26 марта Национальный банк не покупал и не продавал валюту на межбанке. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Напомним

С 15 по 19 марта Национальный банк выкупил на межбанке $ 30,5 млн. Операций по продаже регулятор не совершал.

Сколько купили валюты с начала года

Всего с начала года регулятор купил на межбанке $290,5 млн, а продал — $20 млн.