У Сороса назвали новую угрозу для биткоина
Появление цифровых валют центральных банков (CBDC) станет угрозой для биткоина, но не сможет искоренить его полностью. Об этом
Эра цифрового юаня
Она предупредила, что CBDC появятся раньше, чем ожидается. Фицпатрик выделила цифровой юань.
Dawn Fitzpatrick, head of the legendary asset management shop sees an 'inflection point' for #Bitcoin and other #cryptocurrencies. The Soros Fund Management CIO, however, gives a mysterious response when asked if she owns any bitcoin.
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Пандемия и экономический кризис привели к тому, что игроки с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьез. В другом случае она могла остаться в статусе второстепенного актива, отметила Фицпатрик.
По ее словам, инвесторы начали проявлять интерес к биткоину из-за опасений касательно обесценения фиатных валют.
Что говорят о курсе биткоина
Ранее в
Председатель Банка Норвегии Ойстейн Олсен, уверен, что биткоин никогда не заменит деньги, контролируемые центральными банками.
Цифровой юань
Ранее «Минфин» писал, что правительство Китая выделит около $1,5 млн в рамках ограниченного тестового использования цифровой валюты центрального банка. Это третье серьезное испытание национальной цифровой валюты, которая разрабатывается Народным банком Китая.
Китай начал разрабатывать национальную цифровую валюту в сентябре 2019 года. В отличие от известных цифровых валют, таких как биткоин, валюта, которая разрабатывается центробанком Китая, контролируется единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями по всему миру.
Пилотный проект по тестированию цифрового юаня включен в государственный план, как и указано в опубликованном ранее документе о создании в Пекине и других городах «особых тестовых зон свободной торговли».
Китай возглавляет список стран, которые дальше всех продвинулись на пути запуска суверенных цифровых валют: Пекин уже провел соответствующие тесты в больших городах, включая Шэньчжэнь, Чэнду и Ханчжоу.
Запуск цифрового юаня позволит Пекину ужесточить контроль за денежными потоками, повысит эффективность трансграничных платежей и упростит процесс интернационализации юаня, говорится в недавнем отчете HSBC. Китайская система трансграничных платежей CIPS и сотрудничает, и конкурирует со SWIFT на фоне напряженности, выросшей между США и Китаем.