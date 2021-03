У Сороса назвали новую угрозу для биткоина

Появление цифровых валют центральных банков (CBDC) станет угрозой для биткоина, но не сможет искоренить его полностью. Об этом заявила в интервью Bloomberg инвестдиректор Soros Fund Management Дон Фицпатрик, пишет РБК.

Фото: bitnovosti.com

Она предупредила, что CBDC появятся раньше, чем ожидается. Фицпатрик выделила цифровой юань.

Dawn Fitzpatrick, head of the legendary asset management shop sees an 'inflection point' for #Bitcoin and other #cryptocurrencies. The Soros Fund Management CIO, however, gives a mysterious response when asked if she owns any bitcoin.

