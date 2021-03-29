Китай нарастил импорт нержавейки в 2,5 раза

Китай нарастил импорт нержавейки в 2,5 раза

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в январе-феврале в страну поступило из-за рубежа 375 тыс. т нержавеющей стали, что в 2,5 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Крупнейшими поставщиками нержавейки в Китай стали индонезийские предприятия, принадлежащие китайским же компаниям. За два месяца объем их поставок достиг 301 тыс. т, что в 4,7 раза больше, чем в тот же период годичной давности.

По данным китайской консалтинговой компании Mysteel, китайские заводы в Индонезии в январе-феврале 2021 г. произвели 619 тыс. т нержавеющей стали. А по итогам первого квартала их совокупный объем выпуска может превысить 1 млн. т.

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