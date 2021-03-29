ArcelorMittal еще раз подняла цены на рулонный прокат для Европы

Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal увеличил цены на г/к рулон до 900 евро за тонну (1 060 долл.) и рулоны горячего цинкования до 1050 евро за тонну по всей Европе 26 марта.



Ранее цены были подняты до 850 евро за тонну для г/к рулона и до 970 евро за тонну для оцинкованного. Новое повышение, которое является третьим в этом месяце и всего через неделю после предыдущего, произошло на фоне беспрецедентного роста цен, в результате которого ежедневная оценка Platts на г/к рулон достигла рекордного максимума в 830 евро за тонну EXW Рур 25 марта.



Предполагается, что последние предложения касаются поставки в сентябре / октябре с предприятий северо-западной Европы.



Новые цены предложения стали циркулировать на рынке в начале 26 марта, и источники со стороны покупателей заявили, что они беспрецедентны.



