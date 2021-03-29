Шведская Granges инвестирует 33 млн долл. в выпуск алюминиевой продукции в США

Шведская Granges инвестирует 33 млн долл. в выпуск алюминиевой продукции в США

Шведская компания Granges инвестирует 33 млн долл. в расширение производства алюминиевой продукции на заводе Huntingdon в американском штате Теннесси.

Компания планирует установить там новую линию алюминиевого литья производительностью 25 тыс. т в год. Это позволит лучше загрузить установленное там оборудование по выпуску алюминиевого проката и другой продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Ввод в строй новых мощностей намечен на конец 2022 г. Как сообщает сообщает президент Granges Americas, с 2017 г. это уже третий проект по расширению производственных мощностей в США.

Всего в состав компании входит более 15 предприятий по выпуску различных видов алюминиевой продукции в Западной Европе, США, Индии и Восточной Азии совокупной мощностью около 560 тыс. т в год. Приоритетными направлениями для компании являются автопром и изготовление алюминиевых труб для теплообменников.

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